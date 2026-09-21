中職／悍將、雄鷹爭霸！二軍總冠軍賽29日起跑 開放免費進場

中華職棒二軍總冠軍賽賽程出爐，今年由富邦悍將、台鋼雄鷹隊爭冠，上演連兩年相同戲碼，聯盟今天公布5戰3勝制系列賽賽程，將從9月29日嘉義市棒球場展開較勁。

兩軍去年在二軍總冠軍賽打滿5場，雄鷹勝出，今年將再次過招。悍將目前以47勝26敗5和、勝率0.644的成績穩居二軍例行賽第一，展現強勁的整體戰力，今年再次闖進冠軍戰。雄鷹則以40勝34敗5和、勝率0.541排名第二，連續兩年取得總冠軍賽門票，將挑戰二連霸。

5戰3勝制二軍總冠軍賽將在嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行，從9月29日開打，平日賽事開打時間為17:05，假日則為16:05，開放免費進場，也將透過緯來電視網APP及旗下平台、公視+及CPBL TV播出。