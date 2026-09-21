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中職／兄弟「攻頂」失敗 本季大巨蛋場均票房王確定換人當
台北大巨蛋本季場均票房王換人當，前兩年都稱霸的中信兄弟隊，上周4戰進補破10萬人潮，場均仍然只能排在第三，今年由樂天桃猿隊平均每場2萬4829人進場搶下第一。
台北大巨蛋本季安排58場例行賽，至此已賽54場，合計117萬5528人次進場，只剩本周台鋼雄鷹隊4連戰，而以雄鷹今年5月「攻蛋」3戰場均1萬8930人號召力來看，不太可能撼動前段班排名。
猿隊本季8場大巨蛋主場，得力於全部都是假日檔期，合計19萬8636人進場，場均2萬4829人，排名第一；富邦悍將隊10場，包括6場假日、4場平日，場均2萬3562人排名第二，兄弟11場為6場假日、5場平日，場均2萬2215人居第三。
味全龍隊16場主場，因為高達10場平日，場均不到2萬人，目前只勝過雄鷹。
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