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桃園盃／高一捕手田朗生涯首支再見安 麥寮搶勝晉複賽

中央社／ 桃園21日電
麥寮高中高一捕手田朗（圖）敲出生涯首支再見安打。圖中央社提供
麥寮高中高一捕手田朗（圖）敲出生涯首支再見安打。圖中央社提供

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桃園盃棒球賽青棒組賽事麥寮高中今天與中興高中交手，高一捕手田朗敲出再見安，率隊以3比2搶勝晉級複賽。田朗過去對打擊比較沒有信心，這場比賽扛住壓力、建立自信心。

桃園盃棒球賽青棒組賽事麥寮高中今天1局下林俊熙率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、高飛球、暴投跑回第1分，2到5局兩隊都沒有再拿下分數，6局上中興高中靠著失誤、保送、黃皓宇適時二壘打、一棒2分超前比數。

麥寮展現韌性，6局下靠著保送、內野安打、失誤、四壞保送攻占滿壘，田朗敲出右外野方向再見安，一棒送回2分，幫助球隊逆轉搶勝。

麥寮教練陳啓惠表示，不斷提醒球員，棒球比賽還沒結束前都要盡力拚，此次參賽報名球員約一半是高一球員，主要就是希望透過這個比賽整合、磨練，可以打進複賽算是達成教練團設定的目標。

田朗今天先發蹲捕、打第8棒，2局下敲出安打，4局選到四壞保送、盜壘成功，6局再見安當英雄，為生涯首支再見安打，他表示，6局打席上場，想法就是打到球就好。

田朗從小學1年級因為爸爸也喜歡棒球的關係開始打球，一開始是外野手，但覺得外野球太少，想要練捕手，從小學4年級開始當捕手，也喜歡這個位置，享受有壓力在的感覺，對守備阻殺最有信心。

田朗表示，過去打擊是比較沒信心的一環，升上高中後教練團不斷鼓勵，不要想太多、把打擊重心留好，今天敲出從小到大生涯首支再見安打，也更有自信心。

麥寮 桃園 麥寮高中

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