中職／兄弟最快24日點亮季冠軍魔術數字 桃猿兩場正面對戰拚改命

中信兄弟隊豪取7連勝，在下半季爭冠局勢逐漸站穩腳步，最快24日與樂天桃猿隊的正面過招之後，將點亮季冠軍封王魔術數字M6或M5。

兄弟在這波連勝加持之下戰績30勝31敗，領先排名第二的猿隊2.5場勝差，本周5戰都在北部進行客場賽事，明天先在新莊棒球場面對富邦悍將隊，休兵1天後打4連戰，依序桃園交手猿隊2場、新莊面對悍將2場，猿隊明天則在桃園碰上台鋼雄鷹隊。

兄弟最快將在24日點亮魔術數字，前提是22日至少需完成兄弟贏球或猿隊輸球1項條件，則兄弟24日擊敗猿隊，就將點亮M6或M5。

兄弟、猿隊在全年戰績排名末位，想靠第3張門票進入季後賽希望渺茫，季冠軍才是活路，兄弟目前占據優勢，將挑戰隊史第21座季冠軍，連3年前進季後賽，猿隊身為去年總冠軍，本周兩場與兄弟正面過招成為局勢能否翻盤關鍵戰役。