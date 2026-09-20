中職／陳鏞基引退淚別球迷 告誡年輕球員：千萬千萬要自愛

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基今年球季結束即將引退，今天在台南亞太棒球場舉辦的引退儀式上，陳鏞基一致詞就忍不住落淚，也告誡年輕球員「千萬、千萬要自愛，要珍惜」。

今天賽前，陳鏞基就收到來自全台最大獅迷、總統賴清德送上的紀念球棒，賽後獅隊播放影片回顧陳鏞基從小到大的棒球路，引退儀式過程中還穿插著前隊友林安可及日本球星松井稼頭央的祝福影片。

在感人的氣氛中，陳鏞基站到場中致詞，他說：「原本以為，人生最緊張的時候是我打雅典奧運的時候。跟今天比起來好像還好。」

接下來，陳鏞基語帶哽咽開始細數幫助過自己的師長及教練，提到當年將他帶到美國職棒西雅圖水手隊的球探史托維克（Jamey Storvick），陳鏞基說：「感謝他帶我到太平洋的另一端，讓我有機會可以跟世界上最強的人一起打球。」

而回憶2010年返台加入統一獅隊後，陳鏞基在台南棒球場度過許多美好時光，「台南棒球場終究跟我一樣老了，我很驕傲，能成為第1位在全新亞太棒球場舉辦引退賽的球員。」他也感謝獅隊董事長凃忠正、領隊蘇泰安以及所有工作人員，讓自己能放心投入比賽。

想起剛加入中華職棒時，場均觀眾還在3000人左右，到如今迎來場均1萬人的年代，陳鏞基說：「但我不會頒東山再起獎給聯盟啊，因為他們也沒有給我。」幽默致詞引發全場笑聲與歡呼聲。

不過陳鏞基對近年國家隊後勤人數大幅提升給予肯定，從過去面對日本、韓國少輸為贏，到如今台灣成為世界冠軍，陳鏞基也深有所感告誡年輕選手，「現在看到、享受到的這些，不是理所當然。」

陳鏞基表示，過去學長們在職棒最辛苦的時代苦撐，才能夠傳承到自己這一代，「現在要交給你們了。」

43歲的陳鏞基直言，時間是公平的，一天24小時就看怎麼運用，「天份只是你進職棒的入場券，真正能留下來的，需要完全的投入、充分的準備跟紀律的維持，這才是職業球員的精神。」

陳鏞基感謝爸爸、媽媽，答應讓當年賭氣不回家的少年繼續打棒球，也感謝2個小孩、妻子的一路陪伴，還偷偷爆女兒的料，「從以前進場眼裡只有爸爸，到現在叫我去搶張皓崴的人形立牌。」

陳鏞基在感謝自己時說道：「雖然沒上大聯盟是遺憾，但沒有這些過程，也不會有站在這裡的我。熱愛棒球的心從來沒有停止過，往後也會一直持續下去。辛苦你了陳鏞基。我是馬耀・吉洛（Mayaw Ciru），陳鏞基。」

儀式尾聲，陳鏞基揮淚告別球迷後，突然露出笑容，他看見太太駕駛重型機車進場，而陳鏞基也脫下球帽、戴上安全帽，在全場掌聲中搭乘重機離場。