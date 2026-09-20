中職／余德龍3安猛打助猿狂電雄鷹 終於等到本季首次單場MVP

樂天桃猿隊昨天在桃園主場被狂攻11分吞敗，今天再戰台鋼雄鷹隊，全隊揮出14支安打狂攻10分，終場以10：1大勝，終止最近3連敗，余德龍4打數3安打（1支三壘打），攻下3分打點、跑回3分、盜壘成功1次，本季首次獲選單場MVP。

猿隊打線面對雄鷹洋投艾速特，打完前5局攻下5分奠定勝基，第6、7局再從巫柏葳、廖乙忠的手中攻下5分；艾速特先發5局被揮出9支安打，失5分（4分自責）吞敗，8月28日投出本季第9勝後，接下來4次登板全敗，戰績掉到9勝9敗、防禦率2.59。

猿隊全場14安紀錄，余德龍、馬傑森都是3安猛打，林政華、梁家榮各有2安，先發打線只有洋砲威克、成晉未開張。

猿隊先發投手林子崴投7局，被揮出5支安打、失1分奪勝，本季戰績5勝2敗8中繼1救援、防禦率1.70；這是他從7月26日轉任先發投手後，7度登板第2次投滿7局，也是第3次優質先發。

猿隊獲勝後，下半季排名仍居第2，落後中信兄弟隊2.5場勝差，領先統一獅隊1場。