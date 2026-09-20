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中職／陳鏞基引退賽爆滿球迷歡呼 獅隊被范國宸3分砲、4分打點擊沉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
范國宸4打數2安打，包括4局上3分全壘打，攻下4分打點。圖／富邦悍將隊提供
范國宸4打數2安打，包括4局上3分全壘打，攻下4分打點。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊作客台南亞太棒球場，今天再度和統一獅隊交手，范國宸砲火凶猛，全場4打數2安打，包括4局上3分全壘打，以及8局上安打攻下致勝分，領軍悍將4：3獲勝，賽後獲單場MVP，獅隊中斷亞太主場5連勝紀錄。

獅隊最近兩天在亞太球場安排43歲老將陳鏞基引退活動，昨天湧進20113人觀戰，今天更達21351人，寫下這座球場進場人數第二多紀錄；陳鏞基擔任先發5棒一壘手，全場4次打數沒有安打，但有1分打點、跑回1分，爆滿觀眾不斷為他歡呼。

獅隊打線面對悍將10勝投手李東洺，2局下展開首波攻勢，陳鏞基靠失誤直接衝上二壘，再靠林子豪內野滾地球推推三壘， 陳聖平高飛犧牲打跑回全隊第1分；獅隊3局下再靠張皓崴、陳傑憲、潘傑楷連續安打攻下1分，比數變成2：0。

悍將前3局無法從獅隊洋投喬登的手中得分，4局上突破封鎖，林澤彬、林書逸連獲保送，儘管董子恩觸擊落空，造成林澤彬被牽制出局，但他揮出安打形成一、三壘有人，下一棒范國宸轟出3分砲，悍將3：2逆轉戰局。

這是范國宸本季第13轟，追平去年全壘打數，再次達到生涯單季最多轟紀錄。

獅隊5局下陳傑憲獲保送，潘傑楷揮出單場第2支二壘打， 接著陳鏞基內野滾地球攻下1分打點，追成3：3平手，兩隊打完前7局比數不變。

悍將8局上面對獅隊第2任投手辛俊昇，再度發動攻勢，劉俊豪獲保送、張育成故意四壞球上壘，范國宸關鍵安打攻下超前分，包辦全隊所有打點；悍將牛棚主力曾峻岳後援兩局、張奕守住第9局都未失分，終場以1分之差險勝，兩人分別奪下本季第4勝、第5場救援成功。

獅隊43歲老將陳鏞基引退活動，連續兩天吸引超過2萬名球迷進場。圖／統一獅隊提供
獅隊43歲老將陳鏞基引退活動，連續兩天吸引超過2萬名球迷進場。圖／統一獅隊提供

獅隊43歲老將陳鏞基引退活動，連續兩天吸引超過2萬名球迷進場。圖／統一獅隊提供
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范國宸4打數2安打，包括4局上3分全壘打，攻下4分打點。圖／富邦悍將隊提供
范國宸4打數2安打，包括4局上3分全壘打，攻下4分打點。圖／富邦悍將隊提供

范國宸 陳鏞基 中職

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