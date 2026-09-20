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中職／通知「脫掉」準備代打 高宇杰再見一擊遭平野強吻：調皮！
中信兄弟隊今天以2：1擊敗味全龍隊，又是一場再見勝，龍隊九局下「5人內野」失敗收場，高宇杰代打以再見高飛犧牲打終結戰線。高宇杰收到準備通知時人在牛棚看電視，突然聽到叫自己名字，「叫我脫掉護具、先熱起來。」當英雄瞬間，總教練平野惠一把他壓在地上親，讓高宇杰也受不了，「亂親！調皮！」
兩隊以1：1糾纏，龍隊九局下推出陳冠偉，張士綸以保送開路，張仁瑋、曾頌恩都敲安打，無人出局攻占滿壘，王威晨擊出的游擊方向滾地球，雖被龍隊奮力抓到本壘出局數，一出局後仍由高宇杰打到外野，以犧牲打送回兄弟的再見分。
龍隊為了續命，當時換下左外野手王順和，派上第5位內野手陽念祖。平野惠一指出，內野比較多人的情況下，投手通常也會獲得低角度的球多一些的指示，當時重點就是不要被低球釣到，「對手交代布陣時有些時間，那時有和小高做些提醒。」
平野也特別強調，換下王政順，並不是因為他表現不好，而是考慮他在前幾個打席之後的不甘心，可能會有「想打」的想法，所以當時就有提前提醒高宇杰，要他比較冷靜的應對這個打席。
高宇杰還原接到通知時，人正在牛棚看電視，「聽到叫我名字，脫掉護具、先熱起來，去室內打個幾球，衝刺一下，做個後背肌。」隨後出去待命，看教練何時叫自己上去，「我也很久沒在這種場面上去代打，第一次吧！又滿壘。」
他當時設定抓高球、往外野攻擊，打出去瞬間，並不是那麼篤定，看到張仁瑋撲回本壘才敢跟著一起嗨。有趣畫面是平野撲倒他亂親一通，高宇杰笑說：「想說平野幹嘛啦，把我壓在地上，亂親、調皮。」
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