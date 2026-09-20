中職／已預判打得淺郭天信也會跑 曾頌恩關鍵助殺腦中已擬好

中信兄弟隊的再見勝，連三拉三，今天再以2：1擊敗味全龍隊，推進7連勝，曾頌恩八局上的關鍵助殺擋下對手超前分，九局下延續攻勢的安打，獲選為單場MVP。談到用雷射肩幫助球隊，曾頌恩透露早已預判，打到自己這邊的機率高，且就算打得很淺，郭天信也會起跑，「我應該算上面外野三個臂力最不好的。」

龍隊先發投手曹祐齊投5.1局被敲6安打、失1分，兄弟洋投菲力士先發7局被敲4安打、失1分，兩隊1：1進入牛棚決勝，八局上郭天信保送後連兩盜，靠張政禹左外野方向飛球挑戰本壘，曾頌恩外野回傳早一步回到本壘，擋下龍隊的超前分，成為此役的關鍵play。

曾頌恩指出，「有在腦中先想好，球接到再看距離，其實那球沒到很深，接到趕快起身看到三壘起跑，沒有任何猶豫，就是趕快把球傳回去。」

他也提到，張政禹打到外野的能力好，自己又是場上3位外野手臂力最差，其實自己也很怕丟掉那1分，「如果比較深遠，可能沒辦法直達本壘。」他已預判就算打得不夠遠，郭天信起跑的機率也很高，「剛好在前面，自己動作也沒有拖到。」