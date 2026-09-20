中職／連3場再見勝！兄弟奇蹟7連勝 平「平野時代」最長紀錄

中信兄弟隊在台北大巨蛋譜寫奇蹟系列賽，九局下1保送、2安打攻占滿壘，高宇杰代打敲出再見高飛犧牲打，兄弟2：1擊敗味全龍隊，連3場上演再見勝，推進7連勝，已追平總教練平野惠一執教期間最長連勝紀錄。

龍隊先發投手曹祐齊投5.1局被敲6安打、失1分，第五局保送宋晟睿、張士綸敲安，兄弟無人出局攻占得點圈，張仁瑋、曾頌恩的外野飛球都成功護送跑者推進攻下分數。

曹祐齊第六局將一、三壘有人局面交到呂偉晟手中，先K掉宋晟睿，再讓張士綸擊出一壘方向滾地球出局，曹祐齊興奮到從休息區彈出來。

兄弟洋投菲力士先發7局被敲4安打、失1分，失分出現在第三局，保送陳子豪後，再被郭天信掃出二壘打。

兩隊1：1進入牛棚決勝，八局上郭天信保送後連兩盜，靠左外野方向飛球挑戰本壘，曾頌恩外野回傳早一步回到本壘，擋下龍隊的超前分。

陳冠偉把關的九局下，張士綸以保送開路，張仁瑋、曾頌恩都敲安打，無人出局攻占滿壘，王威晨擊出的游擊方向滾地球，雖被龍隊奮力抓到本壘出局數，一出局後仍由高宇杰打到外野，以犧牲打送回兄弟的再見分。

曾頌恩第八局演出關鍵助殺。圖／中信兄弟隊提供