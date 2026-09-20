中職／陳子豪自打球傷退被背進休息室 龍隊說明「右膝挫傷」

味全龍隊陳子豪因自打球退場，球團公布傷情為右膝挫傷，後續將視情況安排進一步檢查。

龍隊今天在台北大巨蛋面對中信兄弟隊，此役擔任第九棒的陳子豪，第七局打席自打球擊中右膝，防護員確認後隨即換上王順和代打，陳子豪雖在攙扶下還能用一隻腳自己走下場，但進入板凳區後是被背進休息室，狀況引起擔憂。

龍隊球團回應，「陳子豪自打球擊中右膝挫傷，防護團隊已先進行初步評估，後續會持續觀察並視情況安排進一步檢查。」