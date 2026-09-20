快訊

林峯正批法院讓不當黨產合法 最高行：不能憑轉型正義口號違法裁判

公務員一年逾4千人辭職！高普考報考8年少3成 網揭不想做原因

當父面前強拖出家門槍決！21歲美艷網紅慘死街頭 牆上記號洩驚天死因

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳子豪自打球傷退被背進休息室 龍隊說明「右膝挫傷」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳子豪因為自打球退場。圖／味全龍隊提供
陳子豪因為自打球退場。圖／味全龍隊提供

2026名古屋亞運

味全龍隊陳子豪因自打球退場，球團公布傷情為右膝挫傷，後續將視情況安排進一步檢查。

龍隊今天在台北大巨蛋面對中信兄弟隊，此役擔任第九棒的陳子豪，第七局打席自打球擊中右膝，防護員確認後隨即換上王順和代打，陳子豪雖在攙扶下還能用一隻腳自己走下場，但進入板凳區後是被背進休息室，狀況引起擔憂。

龍隊球團回應，「陳子豪自打球擊中右膝挫傷，防護團隊已先進行初步評估，後續會持續觀察並視情況安排進一步檢查。」

陳子豪 中職 大巨蛋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／陳子豪全壘打魅力完全消失 「億元男」面臨生存保衛戰

MLB／大都會一壘手頭部被隊友膝蓋重擊 林多嚇傻：彷彿人已不在

中職／「兄弟」連線擊退味全龍 岳東華想打高飛球變再見安

中職／悍將、兄弟同日達陣主場60萬人次進場 本季5隊場均破萬在望

相關新聞

中職／連3場再見勝！兄弟奇蹟7連勝 平「平野時代」最長紀錄

中信兄弟隊在台北大巨蛋譜寫奇蹟系列賽，九局下1保送、2安打攻占滿壘，高宇杰代打敲出再見高飛犧牲打，兄弟2：1擊敗味全龍隊，連3場上演再見勝，推進7連勝，已追平總教練平野惠一執教期間最長連勝紀錄。

中職／戰績登頂象迷也回來了！兄弟X鬼滅3連戰狂吸8萬6279人

中信兄弟隊下半季台北大巨蛋主題日與知名動漫「鬼滅之刃」聯名出擊，戰績回溫，不靠賽後演唱會同樣能帶動人潮，3連戰合計8萬6279人，進場人數超越有「江南大叔」PSY等藝人助陣的K歌主題日。

中職／陳子豪自打球傷退被背進休息室 龍隊說明「右膝挫傷」

味全龍隊陳子豪因自打球退場，球團公布傷情為右膝挫傷，後續將視情況安排進一步檢查。

中職／統一獅陳鏞基引退 最大咖「獅迷」賴清德祝福：期待明年在總統府見面

中華職棒統一獅隊球員陳鏞基昨天與今天在台南亞太棒球場舉辦引退儀式，今天開賽前「獅迷」賴清德總統特別錄製影片恭喜陳鏞基光榮引退，賴總統也代表台灣球迷，感謝陳鏞基為台灣棒球的付出。

中職／張政禹單季30盜跑出龍隊時隔28年紀錄 前一人是大帝士

味全龍隊張政禹今天在三局上盜壘成功，跑出本季第30盜，不僅持續在榜上領跑，也成隊史第三人、第五人次單季30盜，前一人已是1998年大帝士。

日職／徐若熙二軍中繼2局無失分 飆球速157公里

日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，相隔6天登板，在二軍中繼2局無失分，最快球速飆157公里；不過，軟銀鷹隊二軍最終仍以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。