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中職／戰績登頂象迷也回來了！兄弟X鬼滅3連戰狂吸8萬6279人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊戰績回溫，帶動票房。圖／中信兄弟隊提供（資料照）
中信兄弟隊戰績回溫，帶動票房。圖／中信兄弟隊提供（資料照）

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中信兄弟隊下半季台北大巨蛋主題日與知名動漫「鬼滅之刃」聯名出擊，戰績回溫，不靠賽後演唱會同樣能帶動人潮，3連戰合計8萬6279人，進場人數超越有「江南大叔」PSY等藝人助陣的K歌主題日。

大巨蛋今年共要進行12檔假日3連戰，至今天已經完成11檔，總票房仍以富邦悍將隊G!POP流行音樂節10萬6510人最佳，而這11檔共9檔結合賽後演唱會，另外2檔為IP聯名。

不靠演出陣容加持情況下，上半季統一獅隊三麗鷗聯名主題日吸5萬6945人進場，兄弟鬼滅之刃聯名主題日前兩場分別湧入2萬3747、3萬3691人，今天在最終戰再開2萬8841人。

大巨蛋最後一檔假日賽事將在下周登場，由台鋼雄鷹隊作東，舉辦「鷹JOY」主題日，4連戰皆安排賽後演唱會。

台北大巨蛋本季周末3連戰票房

台鋼雄鷹 5/1-5/3 心動時刻 5萬6792人

中信兄弟 5/22-5/24 K歌主題日 7萬4651人

富邦悍將 5/29-5/31 G!POP流行音樂節 10萬6510人

統一獅 6/5-6/7 三麗鷗聯名主題日 5萬6945人

樂天桃猿 7/24-7/26 辣年糕趴 6萬7118人

味全龍 7/31-8/2 新光亞洲音樂祭 8萬4204人

味全龍 8/14-8/16 龍星大樂 9萬0045人

統一獅 8/21-8/23 J-LIONS 6萬8117人

樂天桃猿 8/28-8/30 SINGDOME音樂電台 7萬4189人

富邦悍將 9/4-9/6 悍將中學 7萬4733人

中信兄弟 9/18-9/20 鬼滅之刃聯名主題日 8萬6279人

兄弟 連戰 中職

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