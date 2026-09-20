中職／戰績登頂象迷也回來了！兄弟X鬼滅3連戰狂吸8萬6279人

中信兄弟隊下半季台北大巨蛋主題日與知名動漫「鬼滅之刃」聯名出擊，戰績回溫，不靠賽後演唱會同樣能帶動人潮，3連戰合計8萬6279人，進場人數超越有「江南大叔」PSY等藝人助陣的K歌主題日。

大巨蛋今年共要進行12檔假日3連戰，至今天已經完成11檔，總票房仍以富邦悍將隊G!POP流行音樂節10萬6510人最佳，而這11檔共9檔結合賽後演唱會，另外2檔為IP聯名。

不靠演出陣容加持情況下，上半季統一獅隊三麗鷗聯名主題日吸5萬6945人進場，兄弟鬼滅之刃聯名主題日前兩場分別湧入2萬3747、3萬3691人，今天在最終戰再開2萬8841人。

大巨蛋最後一檔假日賽事將在下周登場，由台鋼雄鷹隊作東，舉辦「鷹JOY」主題日，4連戰皆安排賽後演唱會。