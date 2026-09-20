中職／統一獅陳鏞基引退 最大咖「獅迷」賴清德祝福：期待明年在總統府見面

中華職棒統一獅隊球員陳鏞基昨天與今天在台南亞太棒球場舉辦引退儀式，今天開賽前「獅迷」賴清德總統特別錄製影片恭喜陳鏞基光榮引退，賴總統也代表台灣球迷，感謝陳鏞基為台灣棒球的付出。

「鏞基，恭喜光榮引退！」賴總統在社群平台表示，「身為統一獅球迷，感謝你作為獅隊黃金年代的重要戰力。並且從亞運會、世界 12 強棒球賽，到經典賽，多次披上國家隊戰袍，讓世界看見台灣。」

賴總統表示，他還記得，「我們曾一起出訪帛琉、捐贈球具，用棒球為台灣交朋友」；今天，他特別準備了一支刻有鏞基生涯重要里程碑的紀念球棒，代表台灣球迷，「謝謝鏞基為台灣棒球的付出。」

賴總統表示，祝福陳鏞基退休生活一樣精采，「也期待明年在總統府見到你和統一獅。」