聽新聞
0:00 / 0:00
中職／統一獅陳鏞基引退 最大咖「獅迷」賴清德祝福：期待明年在總統府見面
中華職棒統一獅隊球員陳鏞基昨天與今天在台南亞太棒球場舉辦引退儀式，今天開賽前「獅迷」賴清德總統特別錄製影片恭喜陳鏞基光榮引退，賴總統也代表台灣球迷，感謝陳鏞基為台灣棒球的付出。
「鏞基，恭喜光榮引退！」賴總統在社群平台表示，「身為統一獅球迷，感謝你作為獅隊黃金年代的重要戰力。並且從亞運會、世界 12 強棒球賽，到經典賽，多次披上國家隊戰袍，讓世界看見台灣。」
賴總統表示，他還記得，「我們曾一起出訪帛琉、捐贈球具，用棒球為台灣交朋友」；今天，他特別準備了一支刻有鏞基生涯重要里程碑的紀念球棒，代表台灣球迷，「謝謝鏞基為台灣棒球的付出。」
賴總統表示，祝福陳鏞基退休生活一樣精采，「也期待明年在總統府見到你和統一獅。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。