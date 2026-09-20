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中職／張政禹單季30盜跑出龍隊時隔28年紀錄 前一人是大帝士
味全龍隊張政禹今天在三局上盜壘成功，跑出本季第30盜，不僅持續在榜上領跑，也成隊史第三人、第五人次單季30盜，前一人已是1998年大帝士。
張政禹9月11日跑出本季第29盜，接下來進度停滯6場，直到今天第四局面對中信兄弟隊洋投菲力士選到保送，隨後盜上二壘，兄弟提出挑戰維持原判。
龍隊過去曾有過4例單季30盜，全數發生在「前世」，分別是林易增1990（34盜）、1991年（31盜）以及大帝士1997（71盜）、1998年（65盜），張政禹時隔28年再為龍隊締造單季30盜紀錄。
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