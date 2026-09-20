中職／張政禹單季30盜跑出龍隊時隔28年紀錄 前一人是大帝士

岳東華平時偏嚴肅的臉，讓張仁瑋坦言：「剛進來時會怕」，相處過後才發現是很會照顧人的哥哥。兩人從今年下半季開始變成賽後固定猜拳的夥伴，是否有注意到岳東華看他的眼神頗有愛，張仁瑋害羞笑說：「沒有啦！我不知道，你要問他。」

2026-09-20 14:20