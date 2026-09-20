日職／徐若熙二軍中繼2局無失分 飆球速157公里

日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙，相隔6天登板，在二軍中繼2局無失分，最快球速飆157公里；不過，軟銀鷹隊二軍最終仍以5比9敗給阪神虎隊二軍。

徐若熙在第7局球隊5比7落後時登板，第1球就投到157公里，靠著火球連抓2個出局數後，卻被連敲2安形成二、三壘有人，好在成功製造飛球出局化解危機。

第8局續投，徐若熙用10球製造3上3下，此戰投完2局共用30球，被敲2支安打沒有失分，三振、四壞保送也都是零，賽後防禦率1.44；這也是他自9月13日術後首戰後，再次登板投球。