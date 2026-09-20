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中職／一開始會怕岳東華的兇臉 張仁瑋加練出感情變猜拳夥伴

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊贏球賽後固定風景張仁瑋、岳東華猜拳。圖／截圖自轉播畫面
中信兄弟隊贏球賽後固定風景張仁瑋、岳東華猜拳。圖／截圖自轉播畫面

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岳東華平時偏嚴肅的臉，讓張仁瑋坦言：「剛進來時會怕」，相處過後才發現是很會照顧人的哥哥。兩人從今年下半季開始變成賽後固定猜拳的夥伴，是否有注意到岳東華看他的眼神頗有愛，張仁瑋害羞笑說：「沒有啦！我不知道，你要問他。」

兄弟贏球賽後固定上演的一幕，來自岳東華、張仁瑋的互動，兩人猜拳後，贏的人可以彈對方耳朵，就連昨天岳東華敲再見安，忙著慶祝的場合，張仁瑋也是像隻卷毛狗狗般等著時機，一直問「要猜嗎？要猜嗎？」歷經三度平手後，張仁瑋的「布」贏了岳東華的「石頭」，岳東華贏了比賽卻輸了猜拳。

張仁瑋笑說，兩人一開始只是有個手勢，後來東華說太無聊，下半季才開始猜拳。雖然大家看到張仁瑋勝出較多，他說：「我們一半一半，只是都被拍到我贏的時候。」至於彈耳朵的力道，他說：「我們都玩真的，都是用力彈。」

張仁瑋透露，剛進球隊時，也覺得岳東華長得比較兇，一開始會怕怕的，2023年開始上來一軍後，他就教自己很多東西，「因為我們是加練組，都會早一點到球場，看要打擊或重量、伸展、治療，一開始是都會遇到，就一起做，比完賽泡水也都會一起。」

加練組包括張士綸在內，張仁瑋說，其實兩人都受到岳東華很多照顧，「他也打滿久了，比較知道該怎麼調整。」岳東華從一開始看起來有點兇的形象，到如今是他口中「哥哥」的角色，但也自承在場上出現疏失時也常被釘，「他也很常唸我，比賽時做不好的地方，像前幾天高飛球沒有喊聲。」

岳東華 中職 兄弟

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