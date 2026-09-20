中職／岳東華讚梅賽鍶「控球大師」 葉總：長得拉美控球日本

味全龍隊洋投梅賽鍶昨天上演9局失2分優質先發，無關勝敗收場，對手中信兄弟隊岳東華賽後以「控球大師」形容，龍隊教頭葉君璋對此也認同，昨天的控球真的是強，「雖然長得是拉丁美洲人，但投球感覺是日本人。」

梅賽鍶表現一向穩定，昨天面對下半季龍頭兄弟以104球完成9局投球，僅失2分，因兩軍打完9局處於2：2平手，因此無關勝敗。

葉君璋指出，梅賽鍶昨天每局球數都滿省，控球從一開始就滿穩定，所以才能投到9局。

聽聞岳東華稱他是「控球大師」，葉君璋笑說：「他雖然長得是拉丁美洲人，但投球感覺就是一個日本投手，他在日本滿久，我相信他在那邊接受到的基本動作，會滿像日本人。」