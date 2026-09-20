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中職／「兄弟找回贏球模式」 葉總看總冠軍賽龍象大戰：有那個感覺
味全龍隊今年打中信兄弟隊從全面碾壓到情勢反轉，看兄弟上、下半季之間的落差，龍隊教頭葉君璋也說：「他們調整好了。」總冠軍賽過去不曾出現過「龍象大戰」，今年似乎有可能上演，葉總也同意，「看起來是很像有那個感覺。」
龍隊本季前16場碰上兄弟，拿下13勝3敗，近7場過招卻吞5敗，包括昨天打到延長10局吞敗。
看兄弟的轉變，葉君璋不諱言：「他們經過上半季的調整之後，下半季算調整有到位，不管是投手、打者，有恢復到過去贏球的模式。」他也說，這就是中職賽季的特色，分成上、下半季，兄弟調整好了後，下半季開始找到贏球模式。
龍隊已經相當接近取得全年第一，在總冠軍賽以逸待勞機率高，兄弟則靠著一波6連勝拉抬，在下半季躍居龍頭且逐漸拉開勝差。被問到是否預期總冠軍賽上演「龍象大戰」，葉君璋說：「看起來是很像有那個感覺，我沒有在看戰績，但以目前看起來，他們下半季的機會應該滿大。」
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