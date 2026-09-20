棒球／法國棒球發展百餘年 冷門運動深藏滿腔熱血

習慣台灣或日本棒球文化的球迷，第一次看法國棒球賽，或許會覺得新奇。棒球在法國相對冷門，但在盧昂，球員和球迷以自己的方式愛棒球，沒有啦啦隊，那就燃燒自己的熱情。

法國流行的運動是足球、橄欖球等，但在盧昂（Rouen）這座西北部城市，可以發現街上有人戴著本地的盧昂哈士奇隊（Rouen Huskies）棒球帽，餐廳裡有孩子拿著塑膠球棒玩耍。

● 在法國盧昂 球員和球迷燃燒自己愛棒球

盧昂哈士奇是法國甲級聯賽（D1）常勝軍，其實力不只表現在球技上，也顯露在球場的經營細節上。

這支球隊主場綠意環繞，外野使用天然草皮，維護得鮮嫩欲滴；一旁有木造小商店，販售飲料、零食、紀念品；球場邊緣做成「名人牆」；看台雖僅約300席，但位於本壘後方，視野正好；場邊有攝影師紀錄，另有網路轉播，通常有數百人線上觀賽。

在法國，棒球資源不比台灣，但盧昂哈士奇領隊法傑斯（Gregory Fages）告訴中央社記者：「我們在能力範圍內盡量做到最好。」

法傑斯曾是球員及運動教練，在棒球界工作了30年，帶過不同年齡層的球隊，也曾擔任後勤人員陪同國家隊赴巴拿馬參加世界棒球經典賽（WBC）資格賽，現在為了傳承經驗及推廣棒球，以志工身分為球隊奉獻。

在法傑斯兒時，父母送了他一顆棒球、球棒和手套，但他真正開始打棒球是在18歲，一試就停不下來，「我熱愛這種分享的感覺，因為這是一項團隊運動，但每個人也都能展現自我，每個人都有發揮的空間」。

今年8月的一個週末，盧昂哈士奇在主場出戰蒙貝列梭魚（Barracudas de Montpellier），兩隊在甲級聯賽8支隊伍中都名列前茅。

比賽開始，看台和場邊聚集數百人，雖然沒有樂隊伴奏和啦啦隊帶動氣氛，但每局之間播放熱門音樂，一樣很熱鬧。

法國棒球甲級聯賽的盧昂哈士奇經營團隊相當用心維護球場。圖為2026年8月在盧昂舉行的一場例行賽。中央社記者曾依璇盧昂攝 115年9月20日 中央通訊社

● 法國棒球文化多元 球迷投入程度不輸台灣

球迷投入的程度也不輸台灣，很多人點名每一位上場打擊的球員，高喊「Allez!（加油）」，輪到日籍球員打擊，則立刻改以日語為他們打氣。

在看台上喊得最賣力的球迷名叫法蘭克（Franck），他15年前帶著5歲兒子參加親子體驗活動，因而認識了棒球，從那之後，兒子從未停止打棒球，而他自己也看了15年的棒球賽，除了法國賽事，也看美國職棒大聯盟MLB。

他承認棒球規則有些複雜，但看多了也不難懂，棒球講求策略，一旦瞭解規則，就會覺得很有趣。

比賽結束後，球場播放日本動畫「新世紀福音戰士」著名片頭曲「殘酷天使的行動綱領」，球迷心滿意足地離開。

盧昂哈士奇與日本交流密切，從T恤設計到球場音樂，都納入許多日本元素。

隊上的日本籍捕手惠健透曾在日本職棒北海道火腿鬥士隊擔任牛棚捕手，因此認識來自台灣的古林睿煬、孫易磊，談到他們，惠健透笑著直說「兩人都非常可愛，孩子似的」。

27歲的惠健透告訴中央社記者，他離開北海道之後，想到國外打棒球，在尋找機會時，有人提及法國，「印象中法國棒球不是很盛行，既然是比較小眾的運動文化，我就想讓它變得普及，所以來到了法國」。若收到台灣方面的邀請，他也會納入考慮，但最終目標是打入MLB。

法國甲級聯賽並非職業棒球，球員要完成賽季期間的訓練和出賽要求，生活上或多或少必須做出取捨。

哈士奇球員哈里森（Gabriel Harrison）在巴黎從事金融業，在賽季期間，他結束一週工作之後，還要於週末趕赴各地出賽，平常要兼顧工作和練球，假期也要有所犧牲。

哈里森賽後受訪時說，他從16歲開始打棒球，在他眼中，棒球結合戰術、力量和速度，不拘體型，每個人都可以玩。

如今哈里森打了8年球，感覺「時間過得真快，但一直都很有樂趣」。他曾看過WBC，對台灣和日本職棒很感興趣，也發現這些地方的球場氣氛熱鬧得驚人，看比賽真的是一種享受。

法國棒球甲級聯賽的盧昂哈士奇隊擁有19座全國冠軍，是法國棒球的代表性隊伍。圖為2026年8月的一場例行賽。中央社記者曾依璇盧昂攝 115年9月20日 中央通訊社

● 法國看棒球賽免費 公共補助推廣期

目前在法國看棒球賽不需要買票，時間到了入座即可。法國棒壘球協會（FFBS）會長賽米納（DidierSeminet）向中央社記者解釋，看棒球免費，首先是因為有公共補助，其次是現階段還在推廣棒球，收費無益於帶來更多觀眾。

這天盧昂哈士奇以13比3大勝蒙貝列梭魚，兩隊共擊出4發全壘打，安打連連，還演出盜壘和阻殺。

盧昂哈士奇總教練貝克（Quentin Becquey）透露，他的帶隊心法是在賽前為球員做一場充滿畫面感的演說，有點像是身心放鬆法，近期球員們想要的主題是「中世紀」，於是他就講述一個中世紀戰鬥的故事，幫助球員進入狀態。

貝克很自豪地說，盧昂哈士奇擁有19座全國冠軍，數度參加歐洲盃，也有多名球員被選入國家隊，可以說是法國棒球的代表性隊伍。

盧昂哈士奇與宿敵薩維尼雄獅（Savigny Lions）已於本月19日起進入決賽，哈士奇追求第20座全國冠軍。

貝克認為，在法國發展棒球，最大挑戰是提升觀眾和球員人數，畢竟玩棒球的人愈多，愈容易培養優秀球員，「這是一項很難的挑戰，但一向如此，我們不會放棄」。