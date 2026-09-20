棒球／笑談9年前打贏台灣 法國棒壘協會會長捍衛小眾棒球

法國棒球發展百年，雖不如足球風行，但也曾在國際賽場上打贏台灣。法國棒壘球協會會長賽米納笑說，法國棒球就是這樣，偶爾會贏，而且就喜歡贏台灣這樣的強隊。

那是2017年在台北舉行的世界大學運動會棒球賽，許多台灣球迷至今也還印象深刻。

● 法國棒球隊 國際賽場上曾打贏台灣

當時中華隊首戰對上法國，原本一路領先，卻在9局下半因為一個「再見失誤」，以3比4意外遭逆轉輸給法國。

法國隊投手歐贊尼契（Owen Ozanich）在這場比賽的表現頗獲好評。他曾來台打過冬季聯盟，今年開始效力於加拿大的威蘭傑克魚隊（Welland Jackfish）。

賽米納（Didier Seminet）在巴黎近郊的辦公室接受中央社記者訪問時笑說，「那是一個極為重要的時刻」，證明了在棒球場上，「不到最後一刻都未成定局」。

他當時甚至打電話取笑台灣友人，「但法國棒球就是這樣，人家認為我們注定會輸，可我們有時會贏，而且我們很喜歡贏強隊，而台灣是真正的強隊」。

棒球在法國不如足球或橄欖球普及，但也有百年發展歷史。

紀錄上第一場在法國舉行的棒球賽，是1889年在巴黎舉辦的史帕丁世界巡迴表演賽（Spalding WorldTour），此後法國人漸漸認識棒球，1924年成立法國棒壘球協會（FFBS），1926年開始了甲級聯賽（D1），俱樂部也陸續開張。

賽米納說，「在法國打棒球是一件非常困難的事」，法國擁有兩次世界盃冠軍的足球隊、全球頂尖的籃球員、拿過兩屆奧林匹克運動會金牌的排球隊，棒球要想得到關注，勢必面臨激烈競爭。

棒球在法國屬於小眾運動，賽米納認為這是文化問題。

他說，棒球在台灣非常盛行，鈔票上甚至印著南王國小少棒隊，棒球文化要融入一個國家，必須透過學校，而為了讓學生開始接觸棒球，法國投入很大心力發展5人制棒球（baseball5）。

5人制棒球所需場地較小，打起來也簡單得多，規則近似棒球，但沒有太多設備或器材上的限制，他期望藉此建立棒球文化，進而鼓勵更多人加入俱樂部，參與棒協的活動。

賽米納曾數度前往台灣，也熟識剛卸任的前中華民國棒球協會理事長辜仲諒，「我非常喜歡這個國家和人民，也非常喜歡他們對待比賽的態度」，只要台灣隊伍上場，氣氛就極為熱烈。

賽米納說：「因為無論是支持職棒球隊還是國家隊，支持自己的球隊都是一種真正的台灣驕傲，真不可思議。」

● 棒球在法國的發展 受文化與歷史因素影響

賽米納表示，1966年之前，包括美軍在內的北大西洋公約組織（NATO）部隊駐紮在法國，因此當時法國有很多棒壘球活動，後來法國一度退出北約整合軍事指揮體系，美軍離開後，棒球也缺乏發展動力。

他認為，正因如此，在一些一直設有北約基地的歐洲國家，棒球較為盛行，例如義大利。

儘管如此，賽米納仍致力傳達棒球的樂趣，他理想中的棒球，是在學校就可以玩的棒球。

他8歲那年在學校與朋友踢足球，看到一旁有兩個人在玩傳接球，他一眼就「愛上了那個棒球手套」，覺得手套皮革又香又漂亮。

這種莫名的吸引力促使他從一個8歲男童到如今長成鬍鬚花白的60歲男人，都持續推廣棒球、守護棒壘協會，確保棒壘球發展不受阻礙。

賽米納現在仍然會看足球賽，「沒辦法，這是我的文化⋯但若問我是否對足球抱持一樣的熱情？沒有」。

隨著時間流逝和責任加身，賽米納目前對棒球的關注主要在整體運作，而非賽事本身，他希望看到棒協壯大，發展得比過去更好。

今年10月，法國南部貝西亞（Béziers）一群熱愛棒球的少年學員將前往「棒球城市」台南交流。賽米納看好這項計畫，但據他所知，這類交流還不多，希望能與台灣建立更密切的合作關係。

賽米納還說：「希望所有棒球愛好者都去台灣看一場比賽，感受什麼是純粹的棒球氣氛。」