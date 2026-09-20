棒球／法國貝西亞青少棒球員10月首訪台灣切磋 期待感受中職冠軍賽

一群來自法國貝西亞（Béziers）的12歲到15歲少年即將前往台灣，與台南同齡學生一起受訓，並認識這片陌生土地，也期待在中華職棒總冠軍賽看台上，親身感受台式棒球氛圍。

貝西亞棒球俱樂部（Baseball Club Biterrois）位於法國南部，一般稱為「貝西亞海盜隊」（Pirates deBéziers），成立於1987年，設有貝西亞棒球學院（Béziers Baseball Academy），宗旨是將少年棒球愛好者培養成更高階的球員。

俱樂部總裁博內（François Bonnet）對棒球的熱愛萌芽於40年前，當時他還是高中生，有朋友去了美國，帶回球棒和手套，於是一夥人漸漸喜歡上這項運動，最終決定在貝西亞成立一支棒球隊。

貝西亞並不臨海，但距離地中海海岸也僅15公里左右。海盜隊的命名由來是，球隊剛成立時，會從別隊挖角球員，被人戲稱為「海盜」，又因球隊最初的成員多是美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊的球迷，乾脆以此為隊名。

● 棒球在法國屬小眾運動 推廣需懷抱巨大熱情

棒球在台灣被視為「國球」，在法國卻屬於小眾運動。博內接受中央社記者電話訪問時說：「你必須真心喜愛這項運動，要在法國打棒球和推廣棒球，不能不懷抱巨大熱情，需要為它奉獻很多心血、投入大量時間。」

這些心血和時間沒有白費，現在的俱樂部有一支甲級聯賽（D1）球隊，兩座球場，還培養了一群喜歡棒球的孩子。

貝西亞海盜隊今年在法國棒球最高層級的甲級聯賽成績為9勝19負，在8隊中排名第7。

雖然這樣的成績距離打進季後賽還有一大段距離，但經營團隊將眼光放遠，除了培養小學員，也展開國際交流。

● 貝西亞與台南為姊妹市 結緣推動棒球交流

這群少年訪台的計畫，要從2025年說起。

貝西亞2023年與台南締結姊妹市後，市長梅納（Robert Ménard）與博內於2025年訪台，博內與台灣國際棒球交流發展協會理事長黃思傑簽署合約書，推動雙邊互訪及人員訓練交流。

經過一年多籌備，貝西亞棒球學院14名學員和兩名教練將於10月中旬前往台灣，在台南進行為期兩週的交流。這些學員每週練習4次棒球，都是首度踏上台灣土地。

博內說，這群少年將利用這趟行程，與球技「幾乎是世界上最優秀的年輕人」一起打棒球，預計與台南多所國中球隊進行交流賽、文化分享和訓練。

在球場之外，這群少年也將順道欣賞台南風光，可能會去踏青、參觀台灣歷史博物館和亞太國際棒球訓練中心等地。

● 法國青少棒球員將訪台 盼體驗中華職棒總冠軍賽

這些棒球少年訪台時，剛好碰上中華職棒總冠軍賽，他們非常希望能到場觀賽，並見到台灣職棒明星球員，但還要視賽程安排和比賽地點而定。

博內笑說：「希望統一獅能打進總冠軍賽⋯我想貝西亞的孩子們也會成為統一獅的球迷。」

他表示，這群少年求知欲旺盛，他們首先渴望精進棒球技巧，學院也希望他們親身體會台灣球員的嚴謹專注，以及面對比賽的認真態度；其次，他們也很期待認識新朋友。

博內補充說，少年們同時也有一點點擔心，因為台灣的實力很強，但他們很期待與同齡的台灣球員相遇，也很想探索台灣文化，「就我而言，非常高興法國與台灣能進行這樣的交流」。

若計畫進展順利，繼今年貝西亞學員訪台後，明年台灣少年也會來到貝西亞，這將是貝西亞首次接待來自台灣的棒球隊，屆時正好慶祝俱樂部成立40週年。

博內承諾：「我們會盡力舉辦精彩的比賽，讓他們在良好的環境裡打球，並探索法國。」

再過一個月，貝西亞的棒球少年就要啟程前往台灣。「他們還是孩子，此刻都非常興奮」，博內說，「尤其期待能向世界級優秀的台灣球員身上學到很多東西，這對他們來說，真的是一個很好的機會。」