中職／「兄弟」連線擊退味全龍 岳東華想打高飛球變再見安

中華職棒中信兄弟今天前9局受制於味全龍隊洋投梅賽鍶僅得2分，但10局下岳政華積極搶占三壘後，哥哥岳東華敲再見安打，以4比3勝出，岳東華說：「其實很想打高飛球。」

兄弟先發投手鄭浩均投7局7次三振，僅失1分非責失分，但無關勝敗。梅賽鍶（Cristopher Mercedes）則以104球投了9局，雖在3局下先掉2分，但龍隊也在第4、第8局各得1分追平，梅賽鍶成功將比賽拉進延長賽；10局上張政禹的高飛犧牲打，更一度為梅賽鍶取得勝投資格。

然而10局下林凱威登板後，兄弟先靠岳政華代打敲出內野安打、將二壘跑者推進上三壘，接著江坤宇高飛犧牲打追平比數，隨後岳政華又把握林凱威牽制失誤一口氣跑到三壘，岳東華敲出右外野滾地安打結束比賽。

岳東華賽後接受媒體聯訪時表示，10局下看到弟弟岳政華站上三壘後，「其實很想打高飛球，但是林凱威球丟得很漂亮，都在低的位置、球速又快，不好打，所以想法很簡單，就是一定要打到球。」

談到團隊前面被梅賽鍶壓制，難以有效製造攻勢，岳東華也說：「他就是一個控球大師。就算丟到很好打的地方，也不一定會打好。沒話說，今天就是他厲害。」

岳東華的打擊在8月一度陷入低潮，進入9月才又開始回溫，他表示，當時持續跟打擊教練、學長討論，「也很感謝自己沒有放棄，多練習一定會給你回報，就秉持這個信念。」