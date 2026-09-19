中職／陳鏞基引退賽自己打追平分 獅隊擊退悍將終止3連敗

「台灣轟炸基」陳鏞基引退系列賽首戰今天在台南亞太棒球場登場，陳鏞基自己打回追平分，中職統一7-ELEVEn獅隊也靠陳聖平攻守俱佳表現，以4比3險勝富邦悍將隊，終止3連敗。

今天賽前再現「金鏞連線」，由胡金龍開球、陳鏞基蹲捕，好友胡金龍送上客製化高爾夫球桿頭，以及一隻寫著「G.O.A.T.」（史上最偉大）縮寫的黃金山羊，最後兩人緊緊相擁。

陳鏞基此戰也向球迷展示油箱裡還有油，擔任先發第5棒、指定打擊的他，3局下面對1比2落後、滿壘局面，成功敲出高飛犧牲打將比數扳平；全場3打數無安打，貢獻1分打點。

鎮守游擊的陳聖平無疑是今天另一大亮點，6局上先以美技接殺林澤彬敲出的強勁飛球，隨後長傳一壘抓到離壘跑者完成雙殺，守住4局下邱智呈高飛犧牲打敲回的1分領先；6局下陳聖平又轟出陽春砲，將領先拉開到4比2，9局上再策動再見雙殺。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）投7局被敲6支安打，但也有6次三振，只失2分，取得個人4連勝也是本季第8勝，賽後防禦率1.65。