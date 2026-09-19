日職／孫易磊中繼1局無失分飆速155公里 火腿不敵歐力士

日職北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天登板中繼，投1局無失分、最快球速155公里，火腿終場以4比7不敵歐力士猛牛隊。

歐力士隊今天2局上靠著杉本裕太郎、山中稜真、内藤鵬安打攻勢串聯攻下2分，火腿隊4局下田宮裕涼2分砲扳平比數，5局下大塚瑠晏敲出超前比數陽春砲。

歐力士隊6局上宗佑磨2分砲翻轉戰局，6局下火腿隊靠著柴田獅子陽春砲、再度將比數扳平，7局上火腿隊先發投手伊藤大海再有狀況，被若月健矢敲出安打後，被西川龍馬敲出2分砲，接著被太田椋敲安，1個出局數都沒有抓到就退場。

火腿隊2分落後、被歐力士攻占一壘局面，換上孫易磊接替登板，孫易磊先三振來田涼斗，讓杉本裕太郎敲出三壘方向界外飛球出局，對宗佑磨投出四壞保送，再讓紅林弘太郎補手上方界外飛球出局、凍結歐力士隊攻勢。

孫易磊今天總計用14球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速155公里，近期連3場出賽無失分，賽後防禦率2.30、無關勝敗，敗投記在火腿隊先發投手伊藤大海身上。