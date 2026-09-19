中職／笑談擁抱偷親王威晨 平野惠一：因為扛住第4棒

中職中信兄弟昨天險勝統一7-ELEVEn獅隊，賽後總教練平野惠一不僅跳到勝利功臣王威晨身上，還偷偷親了一下，平野惠一今天先笑著向球迷致歉，隨後解釋這是感謝王威晨扛住第4棒。

兄弟昨天打到延長賽10局下，靠著王威晨敲出再見高飛犧牲打以5比4贏球，賽後球員圍在場中向球迷致意時，平野惠一先跳起來抱住王威晨，然後偷親一口，只見王威晨趕緊將頭撇開，但臉上露出笑容。

平野惠一今天被問到此舉的用意時，先裝傻說：「有嗎？有證據嗎？」被提醒這段過程都被轉播鏡頭拍下時，他才笑說：「我要跟所有威晨球迷道歉。」隨後也解釋，「因為他這幾場表現很棒，有扛住第4棒的責任。」

王威晨今年球季首次被排在先發第4棒，近期更在詹子賢受傷下二軍時，承擔火力輸出工作；平野惠一也透露，詹子賢近期有機會回歸，目前正持續調整狀態，確保能以最佳身手重返一軍。