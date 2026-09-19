中職／廖健富動刀後身體像新朋友 過往成績放一邊找新方式面對

中職樂天桃猿隊野手廖健富睽違近1年重返一軍，他形容動刀過後是新的身體，像要重新認識新朋友，過去的成績放一邊，找到新的方式面對比賽、發揮能力。

廖健富近兩年大小傷勢影響，去年肩膀傷勢、年底選擇動刀，直到今年7月初才開始在二軍出賽，近幾場二軍出賽打擊狀況維持，連3場都敲出雙安，今天升上一軍，前一次一軍出賽已經是去年9月29日。

廖健富接受中央社記者訪問表示：「再過幾天就滿1年了，很久沒有回來，想著要平常心，但實際上心情又有點亢奮。」

回顧開刀、復健這段期間，廖健富表示，過程也有遇到狀況反覆，身體時好時壞，想做的事身體跟不上，希望快點回到場上，但又不希望再度造成傷害，也曾懷疑自己。

廖健富形容，開完刀之後很像就是新的身體，就像面對新朋友，要重新認識他，找出新的方式面對比賽，很多教練也會提醒，過往的成績放一邊，每個當下身體的狀況都不一樣，如何把身體調適好、練得更強，才可以在比賽中發揮出來。

談起近幾場二軍的打擊狀況，廖健富表示，從練習上教練團有看到一些東西，感覺過往好的部分還沒有找回來，從練習上討論、慢慢調整，近幾場打擊感覺比較好，今天回到一軍，賽前練習時，總教練曾豪駒也有幫他「特調」一下。

被問起跟身體這個「新朋友」目前的相處狀況，他笑說：「Peace、希望可以越來越好」，比賽過程會發生什麼事情不曉得，把可以控制的部分做好。