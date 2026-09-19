快訊

記憶體漲價出現裂痕 陳俊聖：有人已開第一槍「陸方價錢很殺」

震撼尺度曝光！甜美主播離婚不到2個月 性感轉型辣曬高衩比基尼照

亞運／名古屋亞運開幕！ 中華代表團110人亮麗登場獲熱烈歡呼

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／廖健富動刀後身體像新朋友 過往成績放一邊找新方式面對

中央社／ 桃園19日電
廖健富睽違近1年重返一軍。資料照
廖健富睽違近1年重返一軍。資料照

2026名古屋亞運

中職樂天桃猿隊野手廖健富睽違近1年重返一軍，他形容動刀過後是新的身體，像要重新認識新朋友，過去的成績放一邊，找到新的方式面對比賽、發揮能力。

廖健富近兩年大小傷勢影響，去年肩膀傷勢、年底選擇動刀，直到今年7月初才開始在二軍出賽，近幾場二軍出賽打擊狀況維持，連3場都敲出雙安，今天升上一軍，前一次一軍出賽已經是去年9月29日。

廖健富接受中央社記者訪問表示：「再過幾天就滿1年了，很久沒有回來，想著要平常心，但實際上心情又有點亢奮。」

回顧開刀、復健這段期間，廖健富表示，過程也有遇到狀況反覆，身體時好時壞，想做的事身體跟不上，希望快點回到場上，但又不希望再度造成傷害，也曾懷疑自己。

廖健富形容，開完刀之後很像就是新的身體，就像面對新朋友，要重新認識他，找出新的方式面對比賽，很多教練也會提醒，過往的成績放一邊，每個當下身體的狀況都不一樣，如何把身體調適好、練得更強，才可以在比賽中發揮出來。

談起近幾場二軍的打擊狀況，廖健富表示，從練習上教練團有看到一些東西，感覺過往好的部分還沒有找回來，從練習上討論、慢慢調整，近幾場打擊感覺比較好，今天回到一軍，賽前練習時，總教練曾豪駒也有幫他「特調」一下。

被問起跟身體這個「新朋友」目前的相處狀況，他笑說：「Peace、希望可以越來越好」，比賽過程會發生什麼事情不曉得，把可以控制的部分做好。

廖健富 朋友 身體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／廖健富回歸救桃猿打線？ 曾豪駒盼板凳多一支經驗好棒子

中職／劉俊緯開始隨隊練習 骨裂處不痛報喜訊

亞運棒球／遭釋出曾閃過最壞念頭... 劉致榮想證明能健康回到投手丘

中職／張家兄弟命運大不同 張進德、張偉聖浮現生存危機

相關新聞

中職／笑談擁抱偷親王威晨 平野惠一：因為扛住第4棒

中職中信兄弟昨天險勝統一7-ELEVEn獅隊，賽後總教練平野惠一不僅跳到勝利功臣王威晨身上，還偷偷親了一下，平野惠一今天...

日職／孫易磊中繼1局無失分飆速155公里 火腿不敵歐力士

日職北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天登板中繼，投1局無失分、最快球速155公里，火腿終場以4比7不敵歐力士猛牛隊

中職／廖健富動刀後身體像新朋友 過往成績放一邊找新方式面對

中職樂天桃猿隊野手廖健富睽違近1年重返一軍，他形容動刀過後是新的身體，像要重新認識新朋友，過去的成績放一邊，找到新的方式...

中職／陳冠偉60次中繼成功平味全龍隊史 葉總：還能更恐怖

中華職棒味全龍隊陳冠偉昨天達成單季20次中繼成功，成為隊史本土球員第1人，而生涯累積60次中繼成功更追平隊史紀錄，總教練...

桃園盃／余承樺桃園盃先發好投 目標150公里想超越爸爸余文彬

桃園盃棒球賽青棒賽賽事，大溪高中投手余承樺先發5局無失分好表現，余承樺高中階段球速進步超過15公里表現令教練團驚豔，余承...

中職／高宇杰拚3成打擊率 挑戰兄弟隊史捕手第3人

中華職棒中信兄弟隊高宇杰今年的好手感維持下去，不僅有機會寫下生涯新高，也可望成為隊史第3位單季3成打擊率的捕手，投捕教練...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。