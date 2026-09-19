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中職／陳冠偉60次中繼成功平味全龍隊史 葉總：還能更恐怖

中央社／ 台北19日電
中華職棒味全龍隊投手陳冠偉（圖）18日中繼登板拿下本季第20次中繼成功，成為隊史本土球員首人；生涯累計60次中繼成功則追平隊史紀錄。圖／味全龍隊提供
中華職棒味全龍隊投手陳冠偉（圖）18日中繼登板拿下本季第20次中繼成功，成為隊史本土球員首人；生涯累計60次中繼成功則追平隊史紀錄。圖／味全龍隊提供

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中華職棒味全龍陳冠偉昨天達成單季20次中繼成功，成為隊史本土球員第1人，而生涯累積60次中繼成功更追平隊史紀錄，總教練葉君璋說：「如果他狀況好，成績會更恐怖。」

陳冠偉本季出賽51場拿下20次中繼成功，防禦率1.89；自2005年中職開始統計中繼成功以來，龍隊隊史在陳冠偉之前，僅有2024年洋投銳歐（RioGomez）曾締造單季20次中繼成功。

葉君璋接受媒體聯訪時指出，陳冠偉今年開季就將佈局投手的角色扮演得很好，上半季結束時曾有些疲勞，但調整過後，到現在又回到不錯的感覺，表現越來越好，但還沒到最佳狀態。

生涯累積60次中繼成功，也讓陳冠偉與隊友林凱威並列隊史最多，但被問到這2項紀錄，陳冠偉都有些意外，「我不知道耶。」相較之下，他更專注在每天維持身體狀態、投球穩定性，才能持續出賽。

上半季的密集出賽，曾一度讓外界關心他的體力能否負荷，陳冠偉說：「那時候覺得不會累，因為剛開季而已，我覺得體力都還可以負荷。只是到現在比較後面，自己的體能狀態起伏比較大。」

味全龍隊友、中職中繼王陳禹勳也給予陳冠偉最實用建議「該休息就要休息」，陳冠偉坦言，自己不訓練就會不自在，但在8月遇到撞牆期，透過影片檢視找到動作跑掉的問題，現在也更懂得如何在賽季中適時休息，希望恢復到開季時的好狀況。

味全龍 陳冠偉 葉君璋

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