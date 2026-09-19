桃園盃／余承樺桃園盃先發好投 目標150公里想超越爸爸余文彬

桃園盃棒球賽青棒賽賽事，大溪高中投手余承樺先發5局無失分好表現，余承樺高中階段球速進步超過15公里表現令教練團驚豔，余承樺希望超越爸爸余文彬、目標高中畢業投到150公里。

桃園盃棒球賽青棒組賽事大溪高中今天與南英商工交手，大溪先發投手余承樺投5局被敲出2支安打，投出4次三振、2次四死球保送，無失分、無關勝敗；大溪7局下靠著林宇謙再見安以1比0搶勝。

大溪總教練鄭錦繁接受中央社記者訪問表示，特別感謝投手教練將投手群帶領的很好，最令人驚豔的是余承樺的表現，高中階段長高近15公分，球速也增加，去年鋁棒組時球速約在126公里，現在已經進步到約144公里。

余承樺自評今天表現還可以更好，球速還沒有完全發揮。余承樺的爸爸是職棒退役球員余文彬，余承樺提到，高一雖有想過是否能跟爸爸一樣當投手，但身高不夠、還是以野手為主，身高抽高後開始投手出賽多，現在更喜歡擔任投手。

余承樺也提到，感覺升上高三這陣子球速明顯的提升，重量訓練配合，加上小肌肉和活動度的訓練，收到不錯的成效，目前球種有直球、滑球、變速和指叉球，最有信心的是變速球，而滑球是爸爸傳授的。

余承樺表示，棒球路上爸爸一直很支持他，也以爸爸為目標，知道爸爸生涯最快球速為147公里，「希望可以超越他，目標畢業投到150公里。」

余承樺目前身高180公分，但體重僅60公斤，高三最後一年除了追求極速的突破，也希望可以增重、把身體練強壯一點。