中職／高宇杰拚3成打擊率 挑戰兄弟隊史捕手第3人

中華職棒中信兄弟隊高宇杰今年的好手感維持下去，不僅有機會寫下生涯新高，也可望成為隊史第3位單季3成打擊率的捕手，投捕教練王峻杰指出，捕手要兼顧打擊不容易。

截至今天賽前為止，高宇杰今年擔任捕手時的打擊率3成04，原本最高是2019年的2成80；談到高宇杰今年的改變，王峻杰接受中央社記者訪問時表示，高宇杰原本打擊能力就不差，「打擊部門會跟他討論，可能找到一個開關，那他的感覺就會越來越好、越來越自在。」

捕手要兼顧打擊本來就不容易，在同一球季擔任捕手期間符合規定打席數的條件下，兄弟隊史曾突破3成打擊率的僅有2002年陳瑞昌的3成57、1994年洪一中的3成13。

王峻杰也點出，捕手在守備備戰上要花較多時間準備，從前一天賽後就要開會討論隔天對手，當天賽前也要再與投手交流，球季間在打擊層面以維持為主，「宇杰多半在後段棒次，總教練給予他的方向也是串聯、推進。」

考量到高宇杰出賽頻率高，王峻杰指出，隨著賽季進入尾聲，防守上的技術訓練也會調整強度，「球員的恢復還是蠻重要的，教練團這邊還是會控管他的出賽、恢復狀況，決定什麼時候是高強度訓練、什麼時候用中低強度去維持。」