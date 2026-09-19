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桃園盃／林宇謙再見安率隊搶勝 大溪換血展現沉穩特色

中央社／ 桃園19日電
大溪高中近兩年主力換血，但也打出不同的球風，19日桃園盃棒球賽青棒組首戰與南英交手，靠著林宇謙（左1）7局下再見安以1比0搶勝。圖大會提供
大溪高中近兩年主力換血，但也打出不同的球風，19日桃園盃棒球賽青棒組首戰與南英交手，靠著林宇謙（左1）7局下再見安以1比0搶勝。圖大會提供

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大溪高中近兩年主力換血，但也打出不同的球風，今天桃園棒球賽青棒組首戰與南英交手，靠著林宇謙7局下再見安以1比0搶勝，總教練鄭錦繁表示，個性沉穩是次批球員特色。

桃園盃棒球賽青棒組賽事大溪今天首戰與南英商工交手，兩隊前6局打完僵持不下，7局下大溪汪家丞率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、失誤攻占三壘，林宇謙再見安，一棒幫助球隊拿下勝利。

大溪先發投手余承樺投5局被敲出2支安打，投出4次三振、2次四死球保送，無失分、無關勝敗，後援投手王浚豪投2局無失分、拿下勝投。

大溪總教練鄭錦繁接受中央社記者訪問表示，這兩年的主力幾乎都經過換血，這批目前觀察起來投手優於打擊，打者的部分長打的機率沒有這麼高，主要是追求確實擊中球為主。

鄭錦繁也稱讚南英先發左投王柏翔表現有水準，無論是直球的控制能力、變化球種也很多。王柏翔今天投6.1局失掉1分非責失分、承擔敗投。

最後靠著再見安打搶勝，鄭錦繁表示，這也是這批球員最大的特色，面對落後、平手局面，反而不會這麼緊張、個性比較沉穩一點。

桃園 教練 棒球

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