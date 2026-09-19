中職／廖健富回歸救桃猿打線？ 曾豪駒盼板凳多一支經驗好棒子

中職樂天桃猿隊野手廖健富去年底肩膀動刀，睽違近1年、今天重返一軍；總教練曾豪駒盼增加經驗好的代打，也提到近幾場比賽關鍵時刻感覺球員揮擊猶豫，較缺「捨我其誰的心態」。

桃猿隊野手廖健富去年球季受到傷勢所苦，前一次在一軍出賽已是去年9月29日，去年底肩膀接受手術治療，直到今天睽違近1年才又回到一軍。

桃猿隊總教練曾豪駒賽前接受中央社記者訪問表示，廖健富近期二軍出賽打擊狀況維持，就是在等一個拉上一軍的時間點，選擇在這個時間點讓廖健富回一軍，主要是希望能增加團隊打擊能力，廖健富會以代打、指定打擊角色出賽，在板凳待命，也能增加一個經驗好的代打者。

桃猿隊賽前2場比賽，都是1分差輸球，曾豪駒表示，這幾場觀察球員揮棒的積極度比較缺乏，希望球員不要先去設想失敗還是成功，要抱持著捨我其誰心態，「最近看起來，重要時刻的揮擊還是會比較猶豫」。

至於野手林立側腹緊繃狀況，曾豪駒表示，目前還是持續觀察身體狀況，今天板凳出發，預備比賽後半段代跑、接替守備。