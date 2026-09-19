棒球／離開富邦悍將再戰日職選秀 阿部雄大談台灣打者：擅長打直球

前中華職棒富邦悍將隊日籍左投阿部雄大8月17日遭抹消登錄，隨後立刻轉戰日本職棒二軍Oisix新潟天鵝之皇隊。他最近接受日媒訪問時，分享自己在台灣打球的經驗。

阿部雄大在二軍出賽4場，17局投出20次三振，防禦率3.18。阿部高中畢業後加入日本社會人球隊ENEOS，一待就是7年，去年擔任球隊王牌投手，但10月日職選秀沒有球隊指名，回想當時的心情，阿部坦言：「果然還是非常不甘心。」

阿部雄大當時的第一志願是日職，但如果選秀落空，就希望能到海外發展。除台灣球團之外，去年新設亞外名額的韓國職棒也關注阿部的動向。最終阿部以育成洋將定位加盟富邦悍將。阿部在悍將留下10場出賽、3勝5敗、防禦率4.44的成績。

日媒報導提到，中職一軍洋將名額競爭激烈，只要表現稍微下滑，就可被取代，阿部雄大後來被瑪帝斯取代。阿部解釋自己加入Oisix新潟天鵝之皇隊的原因：「我今年的目標就是進入日職，所以我認為，如果能在這裡與NPB球隊交手，讓他們親眼看到我的投球，獲得指名的可能性或許會更高，因此做出這個決定。」

談到在台灣打球的經驗，阿部雄大說，「我覺得他們確實很擅長打直球。日本也有這種類型的球員。我不認為只是因為他們是台灣球員，就有什麼特別不同的地方，各國間其實沒太大的差異，因為不管在哪個國家，都有各式各樣的打者。」

這段經歷讓阿部雄大體會到，整季都保住先發究竟有多難，「畢竟我是以外籍洋將的身分過去，所以不能輸其他洋將。球隊贏球當然最重要，但我合約只有一年，因此必須為下賽季展現自己的價值。這樣結果就代表一切，既要維持先發、為球隊做出貢獻，又必須繳出自己的成績，這確實是非常困難的事。」

阿部雄大效力社會人球隊時期，球隊會針對夏季及秋季的全國大賽進行調整，但職棒投手必須每周固定登板，這是阿部從未體驗過的挑戰，他坦言，「到了最後，我的投球輸出能力下降了。原本的直球威力只能發揮到6成，為了讓比賽維持在可控範圍內，會試著把球投向低角度，但結果可能就偏離一顆球的距離。」

阿部雄大在台灣投球期間不斷嘗試增加球種，希望擴展自己的武器庫，經歷去年選秀落選、赴台展開職業生涯，再回到日職二軍，阿部始終沒放棄進軍日職的夢想，今年10月22阿部將再次挑戰日職選秀。