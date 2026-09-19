桃園盃／ 中興高中黃皓宇敲致勝安 加練三壘4個月仍最愛蹲捕

桃園盃棒球賽青棒組賽事中興高中靠著黃皓宇6局敲出致勝安，助隊以1比0擊敗美和中學；黃皓宇除了蹲補，近期也多練三壘守位，但他表示還是喜歡擔任捕手、有領導者的感覺。

中興高中今天與美和中學交手，前5局打完僵持不下，6局上中興黃皓宇關鍵安打送回球隊致勝分，今天2打數敲出1安，選到1次四壞保送、為勝利打點。

中興總教練陳韋誠表示，黃皓宇是穩定性和長打能力兼具的打者，所以扛起球隊中心棒次第4棒，國中是捕手位置，升上高中後有段時間守一壘，後來因為三壘人力不足，觀察黃皓宇在一壘守位靈活性不錯，讓他加練三壘位置，但守備穩定性還需要加強。

黃皓宇賽後受訪先稱讚今天的先發投手張可晉表現好，在投手丘上展現自信心，看得出來很想贏，所以也想要給投手安定感、合力拿下這場比賽，6局上的打席沒有特別想什麼，設定的球來就打。

黃皓宇表示，大概是高二下學期開始多練三壘位置，學長畢業後開始以三壘位置實戰出賽，算起來練三壘約4個月，視線上跟守一壘差不多，但臂力、傳球需要更好，也要突破心理上的障礙。

在球隊捕手需要替換時，黃皓宇仍會上場蹲捕，他表示，腰部一直有些累積的疲勞和舊傷，目前先發蹲捕機會不多，但還是喜歡擔任捕手的領導者感覺，指揮場上、領導投手，跟投手合力三振打者的瞬間成就感很高。