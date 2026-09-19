桃園盃／ 張可晉先發6局好投表現90分 助中興高中搶下首勝

桃園盃棒球賽青棒組賽事，中興高中今天首戰與美和中學交手，形成投手戰；中興張可晉先發6局無失分好投，率隊以1比0搶勝，總教練陳韋誠給張可晉先發表現打90分高分。

桃園盃棒球賽青棒組賽事今天開打，中興高中、美和中學分別派出張可晉、卓鴻志擔任先發投手，比賽前半段形成投手戰，前5局打完張可晉被敲出2支安打無失分，卓鴻志則僅被敲出1支安打，也沒有失分。

中興6局上突破，1人出局後靠著觸身球保送、盜壘、四壞保送攻占一、二壘，黃皓宇適時安打，送回球隊超前分，張可晉6局下讓對手3上3下，替球隊守住勝利。

張可晉總計投6局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，拿下勝投。中興總教練陳韋誠表示，張可晉從高一開始就是球隊培養的先發投手戰力，長局數投球沒有太大問題，雖然身材瘦小、球速不快，但有左投優勢，球的尾勁好，是能展現壓制力的原因。

被問起美和的先發投手卓鴻志難以攻破原因，陳韋誠表示，卓鴻志雖然球速不快，但直球與變化球有共軌效果、不好設定，不斷提醒球員偏高壞球不要被引誘到，設定好再做攻擊。