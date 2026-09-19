桃園盃／北科捕手林昀樂因傷無緣青棒國手 攻守更平衡拚旅外

北科附工捕手林昀樂往攻守平衡的捕手成長，在U18亞青集訓階段受傷、錯過國手機會雖然可惜，盼打擊更穩定、畢業挑戰旅外；林昀樂今天在桃園盃青棒賽敲出1支二壘打、貢獻1分打點。

捕手林昀樂有被選入今年U18亞洲青棒錦標賽培訓隊，但在集訓階段蹲捕時意外被打到嘴巴，除了有嘴唇附近的外傷、牙齒也斷掉，他表示那時已經快要到對外實戰的階段，因為受傷影響，最後也沒能留在正選名單，雖然覺得可惜，但事情發生了，就用多一點笑容面對。

桃園盃棒球賽青棒組賽事北科附工今天首戰與麥寮高中交手，林昀樂先發蹲捕、打5棒，3局下敲出二壘打，幫助球隊延續攻勢，貢獻1分打點，4局下選到四壞保送上壘；北科終場以11比2搶勝。

北科總教練林建男表示，林昀樂在培訓階段受傷，之後也有停止訓練好幾天、觀察狀況，有球探長期追蹤，代表在攻守都有能力被看見，高一時是守優於攻的球員，高二反而是攻優於守，到了高三逐漸走向攻守平衡。

林昀樂表示，身為捕手一直都對守備比較有信心，打擊表現好算是附加的，從高一升上高二時，感覺打擊有進步，也開始有想要挑戰旅外的想法，但有一陣子太刻意想要求打擊，反而容易攻擊壞球，也有在想法上調整，希望打擊能更穩定。

被問起在青棒國家隊集訓階段的收穫，林昀樂表示，有些觀念上的不同，在母隊團體作戰比較多，而在國家隊集訓則有不同的策略想法，捕手方面也會交流，但大同小異，也有關心亞青正式賽，對台灣預賽與韓國交手的比賽印象深，韓國的王牌左投河弦丞（Ha Hyunseung）的水準在台灣少見。