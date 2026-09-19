棒球／桃園盃青棒黃宥傑3安2打點 助北科擊敗麥寮搶首勝

桃園盃棒球賽青棒組賽事今天開打，北科附工3局下攻勢串聯單局攻下6分、奠定勝基，黃宥傑單場3安2打點，終場以11比2擊敗麥寮高中、拿下首勝。

桃園盃棒球賽青棒組賽事開打，北科附工今天首戰與麥寮高中交手，兩隊前2局打完2比2戰成平手，3局下黃宥傑二壘打開啟攻勢，羅文成、林昀樂也都敲出二壘打超前比數，北科一口氣打了11人次，單局7安、1保送攻勢串聯，攻下6分奠定勝基。

北科4局下再添3分，順利拿下勝利；黃宥傑今天先發打3棒、守三壘，單場敲3安，貢獻2分打點，跑回1分，打擊表現最亮眼。

北科總教練林建男表示，預賽首場比賽一定要拿下勝利、才有晉級機會，投手調度有狀況就馬上換，至於打者方面，3棒黃宥傑、4棒羅文成、5棒林昀樂在戰況膠著的局面有適時安打活絡攻勢，幫助球隊拿下分數。

林建男表示，此批球員外野經過換血，內野則是經驗豐富的高三球員為主，二壘余丞翔、游擊余利亞、三壘黃宥傑在國中端都是游擊手，進到球隊之後經過評估觀察個人能力，余丞翔轉傳快放二壘、余利亞穩定鎮守游擊、黃宥傑臂力好，才做這樣的守位安排。

北科陣中有不少受到矚目的高三球員，但林建男表示，一直提醒球員專心比賽、把握舞台展現好的一面，好表現自然就會被看見。