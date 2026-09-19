中職／悍將、兄弟同日達陣主場60萬人次進場 本季5隊場均破萬在望

繼味全龍隊後，富邦悍將、中信兄弟隊都在昨天跨過本季主場60萬人次進場，統一獅、樂天桃猿隊距離門檻也不遠了，本季有望寫下空前5隊場均破萬紀錄。

新莊棒球場昨天湧入8718人，悍將在本季第52場主場賽事跨過60萬人次，累積60萬2256人，包括新莊（42場）36萬6636人、台北大巨蛋（10場）23萬5620人；在台北大巨蛋作東的中信兄弟隊，則開出2萬3747人的亮麗數字，本季55場主場累積60萬1958人次進場，包括洲際棒球場（44場）40萬6339人、台北大巨蛋（9場）18萬1835人、嘉義市（2場）1萬3784人。

龍隊是今年第一支達到主場60萬人次進場的球隊，目前57場累積64萬1409人，至此3隊場均破萬，追平去年紀錄。

獅隊主場已賽54場，累積59萬4167人，今晚在亞太棒球場迎戰悍將，即將成為第4隊；猿隊50場累積57萬5764人，同樣已在倒數階段。

台鋼雄鷹隊已進行53場主場，累積42萬4050人，儘管還有4場大巨蛋主場要打，但以雄鷹本季在大巨蛋主場平均1萬8931人來看，要衝上60萬人實屬不可能的任務。