中職／不滿勝騎士滾地傳球 平野惠一：這不是中信兄弟的棒球

中華職棒中信兄弟隊洋投勝騎士今天的「滾地傳球」引起熱議，總教練平野惠一賽後直言此舉點燃對手反攻氣勢，「這是絕對不被允許的行為，這不是中信兄弟的棒球。」

兄弟今天打到延長賽第10局才以5比4險勝統一7-ELEVEn獅隊，先發投手勝騎士（Mario Sanchez）3局上面對林泓弦敲出的滾地球，以丟保齡球方式傳往一壘抓到出局數，此舉被視為不尊重比賽，而隨後獅隊也在第4、5局合計攻下4分，一度逆轉戰局。

兄弟總教練平野惠一賽後花了相當長的時間說明勝騎士的舉動並不恰當，「對手也是全力以赴，這樣的舉止不太尊重對手，以職棒選手來說，這是不被允許的Play。我也從來不會教選手去做這樣的事情，當下很想要把他換下來，絕對不能小看棒球。」

平野惠一也指出，在球隊前半段已經取得領先情況下，「可惜因為那個Play，把傷害轉換成怒火，導致對方反撲的氣勢因此被點燃。可以感覺到統一獅更團結一心，反撲的氣勢非常強烈。」

平野惠一再次強調，「這樣的行為絕對不被允許，作為總教練我也感覺到責任，真的對於對方球隊感到很抱歉，對球迷、三級棒球、業餘棒球也深感抱歉，作為總教練我想向大家謝罪。」

由於接下來另一位洋投菲力士（Felix Pena）有機會返回一軍，對於是否考慮讓勝騎士下放釋出名額，平野惠一也說：「這個會再跟球團討論。」