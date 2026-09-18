中職／續命安助兄弟險勝獅隊 張士綸：關鍵時刻就興奮

中職中信兄弟隊今天靠著張士綸9局下敲出追平安打續命，延長賽王威晨敲出再見高飛犧牲打，才以5比4險勝統一7-ELEVEn獅隊，張士綸說：「關鍵時刻在我手上，我會覺得很興奮。」

兄弟今天前3局就攻下3分，然而3局上先發投手勝騎士（Mario Sanchez）面對林泓弦敲出的投手方向滾地球，以丟保齡球的方式傳往一壘，雖然抓到出局，但似乎也點燃獅隊攻擊氣勢，在第4局、5局勝騎士合計丟掉4分，反居劣勢。

兄弟野手沒有放棄，9局下2出局、二壘有人時，張士綸敲出安打將比數扳平；延長賽10局上呂彥青登板力保不失，10局下王威晨在1出局、三壘有人時敲出再見高飛犧牲打，終結比賽。

兄弟總教練平野惠一賽後受訪時稱讚野手們都有著要拿下比賽的企圖心，「為了要再次蓋過對方的氣勢、逆轉這個氣勢，大家都是非常努力。」而中繼投手也都很好地完成任務，「彥青今天守得非常好。」

在關鍵時刻能夠帶著笑容上去打擊，張士綸說：「對我來說，這種就是要嘛當英雄，要嘛當狗熊，我蠻喜歡這樣的。」而看到偶像王威晨敲出再見高飛犧牲打，張士綸也開心灑水慶祝。