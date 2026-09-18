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中職／范國宸堅稱只是借肩膀 投手丘上與張奕耳語是秘密

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張奕第九局面臨危機，在清理釘鞋紅土時搭在范國宸肩上，隨後成功化解危機。圖／富邦悍將隊提供
張奕第九局面臨危機，在清理釘鞋紅土時搭在范國宸肩上，隨後成功化解危機。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊今天以2：1險勝樂天桃猿隊，寶貴的兩分，都由隊長范國宸送回，也幫助張奕再度成為「勝投怪盜」，兩人在九局上搭肩耳語，談話內容是不能說的秘密，范國宸說：「他那麼有經驗的選手了，給他搭個肩而已，沒有什麼特別的。」

面對猿隊洋投艾菩樂，悍將打線一開賽18上18下，直到第七局才由申皓瑋的內野安打敲破完美局面，范國宸隨後補上二壘打攻下追平分。

用球數極省的艾第菩樂一路續投，第九局兩出局後被林澤彬敲安，再面對代打王正棠投出保送，猿隊換上陳冠宇面對危機場面，第1球就被范國宸終結戰線。

范國宸指出，「當下給自己想法簡單一點，抓好直球節奏，喜歡的就打，不要等到兩好球、一好球，畢竟冠宇學長也是非常好的投手，讓他取得球數領先是滿不好攻擊。」至於第七局終於突破艾菩樂，他不諱言，隨著局數進展，還沒有上壘，選手一定會有壓力，「皓瑋今天第一棒，也是很成功扮演他的角色。」

悍將在九局上其實面臨危機，張奕登板僅一出局已被攻占得點圈，在此時請求暫停清理釘鞋上的土，而他搭著范國宸的肩膀，手套放在范國宸的胸前，范國宸則一把抓緊他，談話神情相當輕鬆，看不出場上危機四伏。

被問到說了什麼，范國宸慌張說：「應該不能講吧！就是在刷鞋子啊！他那麼有經驗的選手了，給他搭個肩而已，沒有什麼特別的。」他提到，張奕那局張力滿大，「張奕靠他的經驗把局面穩下來，讓我們有最後一局再見的機會。」

張奕第九局面臨危機，在清理釘鞋紅土時搭在范國宸肩上，隨後成功化解危機。圖／富邦悍將隊提供
張奕第九局面臨危機，在清理釘鞋紅土時搭在范國宸肩上，隨後成功化解危機。圖／富邦悍將隊提供

范國宸 張奕 中職 富邦悍將 樂天桃猿

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