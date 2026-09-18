中職／這就是富邦四棒！范國宸再見安 悍將本季第6場再見勝

富邦悍將隊前6局攻勢18上18下，看似涼透的打線，在比賽後段啟動加熱，第七局范國宸二壘打先送回追平分，第九局再敲再見安打，以2：1擊敗樂天桃猿隊，悍將收下本季第6場再見勝。

悍將先發投手悍里歐6局正好用100球，被敲4安打、失1分，失分出現在第六局，猿隊首位打者威克選到保送，林泓育補上安打，無人出局攻占一、三壘，悍里歐及時讓林智平敲出二壘方向滾地球形成雙殺，控制在最小傷害。

猿隊洋投艾菩樂有更強悍的壓制，開賽18上18下，只用54球完成6局投球，直到第七局面對申皓瑋，球數0好2壞後，下一球打向左邊方向的滾地球，三壘手梁家榮、游擊手林承飛都無法處理，以內野安打敲破完美局面，兩出局後再由范國宸二壘打一棒打下分數，兩隊戰成1：1。

先啟動牛棚的悍將，成功凍結比分，猿隊則由用球數極省的艾第菩樂一路續投，第九局兩出局後被林澤彬敲安，再面對代打王正棠投出保送，猿隊換上陳冠宇面對危機場面，第1球就被范國宸終結戰線。

總教練後藤光尊指出，對於艾菩樂，今天球隊在策略設定上有問題，「打了滿多不應該的球，是對方的引誘球卻攻擊。」他坦言，申皓瑋的第一支安打出來後，選手有壓力釋放的感覺，讓大家比較自在一點。至於范國宸兩支都關鍵的安打，後藤說：「這就是四棒打者該有的表現！」