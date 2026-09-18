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中職／扛第4棒打擊率4成 王威晨也有過「四番夢」

中央社／ 台北18日電
王威晨。聯合報系資料照
王威晨。聯合報系資料照

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中華職棒中信兄弟隊隊長王威晨直到今年才完成生涯首次「先發第4棒」，且擔任此角色時的打擊率高達4成，王威晨笑說，小時候當然也想當第4棒，「就像指標性人物一樣。」

王威晨生涯多以第1棒為主，但今年因應球隊需求改打中心棒次，依舊維持高檔表現，先發第3棒打擊率3成整、第4棒4成整、第5棒2成82。談到打各棒次的感覺，王威晨接受中央社記者訪問時表示，就算打第9棒也是會遇到各種狀況，差別只在於打席多寡，「所以沒有太大的不同。」

對於在球隊需要時扛下第4棒並打出好成績，王威晨認為這確實帶來正面肯定，「第一當然是對球隊來說，再來是對球迷、對我自己，都一定是很正面的幫助，不過首要條件還是自己要先打好。」

王威晨強調，自己不會特別想跟誰競爭，或是設定要打哪一個棒次，而是秉持「隨時把自己準備好讓教練使用」的哲學。他笑著形容：「不要讓教練擔心，球隊現在有這個缺，放威晨；那個缺，就放威晨。」

談到第4棒的意義，王威晨坦言小時候多少也有過「四番夢」，不過從小到大因為腳程快的關係，幾乎都在前3棒，直到當兵在國訓隊時期才真正扛過第4棒，如今在中職先發打滿1到9棒，也展現他身為球隊靈魂人物的全面價值。

王威晨 中職 中信兄弟

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