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中職／林詔恩疲勞下二軍跳過先發 林岳平思考頂替人選

中央社／ 台北18日電
林詔恩因連續4週輪值出現疲勞，暫時下放二軍休息。中央社
林詔恩因連續4週輪值出現疲勞，暫時下放二軍休息。中央社

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統一7-ELEVEn獅隊今天下放本土主力投手林詔恩，總教練林岳平透露考量疲勞度讓他跳過一次輪值，至於誰來頂替還需要討論。

林詔恩昨天先發5.1局失2分無關勝敗，今天下放二軍，林岳平表示：「他有點疲勞了，畢竟連續4週都在輪值內，讓他休息一下。」林岳平也指出，下放期滿後，林詔恩就有望回歸一軍輪值。

下週少了林詔恩，獅隊勢必需要另一位投手補上，林岳平說：「我們會審慎評估。現在可用的人也不多，這幾天我們內部再做討論。打到這邊也不是一個人的事，大家一起走到最後。」

林詔恩昨天賽後已投滿70局，寫下生涯新高，而他將個人目標設定在單季80局，若下放期滿順利回歸，下半季預計還有2次先發機會可以達標。

林岳平 教練 林詔恩

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