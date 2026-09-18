中職／林詔恩疲勞下二軍跳過先發 林岳平思考頂替人選

統一7-ELEVEn獅隊今天下放本土主力投手林詔恩，總教練林岳平透露考量疲勞度讓他跳過一次輪值，至於誰來頂替還需要討論。

林詔恩昨天先發5.1局失2分無關勝敗，今天下放二軍，林岳平表示：「他有點疲勞了，畢竟連續4週都在輪值內，讓他休息一下。」林岳平也指出，下放期滿後，林詔恩就有望回歸一軍輪值。

下週少了林詔恩，獅隊勢必需要另一位投手補上，林岳平說：「我們會審慎評估。現在可用的人也不多，這幾天我們內部再做討論。打到這邊也不是一個人的事，大家一起走到最後。」

林詔恩昨天賽後已投滿70局，寫下生涯新高，而他將個人目標設定在單季80局，若下放期滿順利回歸，下半季預計還有2次先發機會可以達標。