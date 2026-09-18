中職／採買美食饗球員 平野惠一：想成為照顧人的角色

中華職棒中信兄弟隊總教練平野惠一賽前上演「餵食秀」，準備各式美食讓球員一飽口福，平野惠一想起過去自己受惠於前輩，「我也想成為照顧別人的角色。」

兄弟外野手曾頌恩賽前跟媒體分享，今天平野惠一帶來的美食包含飯糰、布丁、煙燻鮭魚麵包等，曾頌恩說：「是今年最豪華！」平野惠一聽聞後笑著補充「不只有台北大巨蛋」，並細數桃園、台中、高雄、台南等各球場自己都有買過，坦言不管到哪裡比賽都會為球員準備。

「我當選手的時候，總教練、前輩們也都會這樣做。」平野惠一表示，自己只是延續過去的經驗，「以前自己覺得開心的事情，當了總教練之後，也想要再帶給選手。」

不僅是比賽期間，曾頌恩透露先前曾因加練打擊錯過用餐時間，平野惠一就從冰箱裡變出肉片，讓他們補充營養，曾頌恩都懷疑說：「他是不是有超市的會員啊？」平野對此則說：「也不是每一次都有。」

至於挑選美食的基準，平野惠一則說：「都是我自己也喜歡吃的。因為想說如果沒吃完，我也可以自己吃，沒想到每次都沒有剩呢。」雖然是自掏腰包，但平野認為這是理所當然，「假設我錢包裡有1000元，我不喜歡為了自己花光。我也喜歡投資，當了總教練後，最喜歡的就是投資選手。」