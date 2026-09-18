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中職／有注意到宋嘉翔已連27打席沒安打 曾豪駒：需要他的守備
樂天桃猿隊主戰捕手宋嘉翔已19天沒敲安打，總教練曾豪駒也有注意到，但他指出，「嘉翔在蹲捕時，對方得分下降滿多。」仍盼選手先展現自己的優勢，再去體悟如何將攻擊能力展現在場上。
宋嘉翔前一支安打已要追溯到8月29日，目前連27打席沒有安打；猿隊今天在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，由艾菩樂先發，搭檔捕手嚴宏鈞。
談到宋嘉翔的打擊狀況，曾豪駒指出，「或許攻擊能力不是那麼突出，但是整體評估下來，嘉翔在蹲捕時，對方得分下降滿多。這樣選擇或許會失去攻擊能力，但有時就是必須去取捨。」
他坦言，知道宋嘉翔已經很久沒有安打，但球隊需要的是他的守備，「在打擊上，可能自己要去慢慢體悟。」他強調，不管是宋嘉翔本人或打擊教練，都希望他能展現出自己的打擊能力，在那之前，還是必須先把自己好的部分做好，再來思考將攻擊能力展現出來。
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