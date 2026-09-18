中職／張奕爭中繼王對手來自角色轉變 AI出場曲掀熱議看在眼裡

身為中繼榜領先者，富邦悍將隊張奕日前收到轉任終結者通知，也意味很可能與職棒生涯首座個人獎告別，他坦言在收到通知當下就想到這件事，但球隊目前的排名刻不容緩，「必須每場都要贏下來！」

張奕本季一直以中繼王為目標，目前也以22次中繼成功居領先位置，台鋼雄鷹隊陳柏清21次、中信兄弟隊呂彥青20次緊追在後。競爭獎項路上殺出變數，不是任何一位對手，而是角色的轉變。

曾峻岳因近期狀況不佳，改由張奕擔任最後一道防線，在上周收到通知，「教練說，從今天開始就是終結者，停頓一下說好。」他坦言，當下就有想到中繼榜的競爭，「沒辦法，球隊排名處於劣勢，必須每場都要贏下來，雖然中繼對我來說也是目標，若有機會拿到也是職業場上第一個獎項，但最重要是球隊優先，雖然會care，還是球隊贏球最重要。」

張奕說，獎項是緣分，還是要以球隊需要為優先，「太專注於中繼王這個想法，對自己反而會綁手綁腳，專注幫助球隊贏球比較重要。」

張奕轉換角色後，昨天以終結者之姿在新莊棒球場燈光秀中登場，他在上周收到球隊傳來的影片，預先看過燈光秀呈現效果，知道從牛棚走出的一刻會開始放音樂，但昨天實際走一趟還是有點趕，「要等到『相信光』那邊才可以開始投，那時剩1分鐘，所以投的節奏很快，可能之後早點從牛棚走出來，就不會有時間限制。」

張奕原本出場曲《Hall of Fame》備受好評，季中改用歌詞觸動他的Youtube台南戴音樂頻道創作「你相信光嗎？勝投怪盜正在上場」，因是AI歌曲，球迷毀譽參半，他也確實聽見這些聲音。

張奕說：「不會care，是我自己喜歡，歌詞中有講到一些自己的經歷，對我來說會比較觸發感動，會有奮發的心情湧上來。」有趣的是，昨天他有一幕比「噓」手勢，張奕也揭曉原因，「是培峰啦！沒有丟好一顆，他在旁邊用日文講『好好投』，我叫他閉嘴。他就故意等安靜時在那邊講，他很吵，他真的很吵。」