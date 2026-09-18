中職／看到陳傑憲失誤轉身離開 林岳平：是打電話換投啦...

中華職棒昨天統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲的一次失誤，成為後續戰局翻轉關鍵，當下獅隊總教練林岳平曾轉身離開，但他今天解釋：「我轉身打電話啦！要換投了。」

獅隊昨天打到6局下仍以2比1領先，然而1出局滿壘情況下，面對高宇杰敲出的左外野飛球，外野手陳傑憲衝刺到位，球卻從手套中彈出形成失誤，讓兄弟追平比數，後續再因連續觸身球與保送丟掉2分，獅隊反以2比4輸球。

陳傑憲發生失誤當下，轉播鏡頭拍到林岳平轉頭離開休息區第1排，表情有些落寞，但他今天接受媒體聯訪時澄清，自己是打電話通知牛棚，投手教練潘威倫則上去換投，「原本就設定接下來的棒次要給李軍投，漏接平手就換投了。」

陳傑憲昨天賽後也解釋，因為想要傳本壘而採取正面接球，結果反而剛好被燈光影響看不到球，才會漏接，第1次在大巨蛋遇到這樣的問題，下次就會注意，以先接到球為主。