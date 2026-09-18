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中職／王勝偉出動「○」、「Ｘ」牌有用意 轉頭看到瑪帝斯玩火用法

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
瑪帝斯在場邊隨著戰況舉出圈叉牌。圖／截圖自轉播畫面
瑪帝斯在場邊隨著戰況舉出圈叉牌。圖／截圖自轉播畫面

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富邦悍將隊老將王勝偉來到一軍隨隊，扛起康樂股長任務，昨天負責想上壘慶祝動作，還要休息室隊友給回饋，請球團人員找來可以給分的道具，出動Fubon Angels mini徵選道具。意外插曲是，圈叉牌隨後出現在洋投瑪帝斯手上，隨著主審好壞球判決舉牌，讓王勝偉轉頭看到也嚇死。

悍將板凳席昨天出現「○」、「Ｘ」牌成為場邊焦點，瑪帝斯在林岱安打席，遇到主審偏低球判決好球時，舉起「Ｘ」牌表達不認同，在悍將有好表現時舉起「○」，成為昨天社群網站上瘋傳畫面。

這些板板出自王勝偉的想法，他透露，是因選手剛上來一軍時，其他隊友們會要求想上壘動作，「我們今年打出驚奇的球季，我聯想到就像魔術一樣，變魔術前大家期待不一樣的心情，所以建議大家這個動作，布幕打開後做出可愛、俏皮或什麼動作。」

不只有上壘動作，他希望板凳區也要有互動，向球團人員詢問有沒有「1」到「5」的給分牌，後來找出Fubon Angels mini徵選的道具。王勝偉笑說，昨天就有學弟因為雙手打開後的動作熱情不夠，「他們就說這個給叉。」

意外發展是，坐在王勝偉身旁的瑪帝斯，不知何時開始拿走「○」、「Ｘ」牌，在好壞球判決時舉牌。王勝偉說，瑪帝斯應該不知道那個「○」、「Ｘ」牌是幹嘛用的，自己也是一個轉身，突然發現他拿去用，也馬上意識到很危險，「萬一被裁判看到…。」

中職 王勝偉 林岱安

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