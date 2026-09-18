中職／逾5個月沒守備坦言讓悍將處於弱勢 張育成骨刺季後動刀

富邦悍將隊主砲張育成的手肘骨刺傷情，確定將在今年季後動刀，預計趕上明年春訓無虞，也期望重返守備任務，自承目前自己的狀況，讓球隊有點處於弱勢。

張育成近況陷入低潮，存在已久的骨刺傷情也備受關注，但他解釋：「單純就是狀況沒有上半季那麼好，還在尋找舒服的揮擊感覺，跟右手肘骨刺無關，沒有自己想要的感覺。」

但對於骨刺問題，張育成確實已有安排，「球季結束後就會趕快處理。」他表示，按照計畫，趕上明年春訓沒有問題，只是要再詳細檢查手肘狀況，再決定如何開刀。

張育成因傷長期擔任指定打擊出賽，今年從4月11日後就不曾守備，他也期許動刀之後可以重新接下守備工作，「一定要，這樣球隊比較好調度，只能打、不能守，對球隊來說有點弱勢的感覺，有守備的話，（教練團調度）比較活一點。」