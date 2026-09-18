中職／林子偉19日回歸計畫告吹 曾總曝昨二軍出賽仍有不適

樂天桃猿隊在爭冠重要時期遇到傷兵考驗，林子偉回歸進度不如預期，昨天到二軍比賽後回報仍有不適，取消明天回歸前線計畫，總教練曾豪駒透露，再來就是看看下周是否可以傷癒復出。

林子偉在揮棒時導致右側腹肌緊繃，9日降下二軍，原本最快明天就可以回到一軍，但如今計畫告吹。曾豪駒指出，林子偉經防護員評估後可以比賽，昨天去二軍，比賽過程仍有不舒服、不是那麼順暢，回歸時間可能要再延後。

曾豪駒指出，這是林子偉在美國就有受過大傷的部位，回台後也有幾次比較緊繃，但不到受傷程度，「可能因為疲勞，這陣子反應側腹不舒服，所以就讓他先休息再觀察，畢竟過往受過大傷，對自己的保護會比較著重。」

林立近期的傷情也出現在側腹發炎，昨天已經開始打擊，今天看看室外打擊的狀況，一天一天評估狀況。

曾豪駒也透露，有在考慮接下來是否拉上廖健富，「想增加我們攻擊能力，但阿富上來，等於是沒有守備，上來必須多方考量守位是否可以順暢，如果無法順暢，只是多一個重疊的位置。」